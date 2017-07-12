Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерна в Украине почти на 4 миллиона тонн

12.07.2017, 16:08

Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых культур в 2017-2018 маркетинговом году (июль 2017 - июнь 2018) на 3,8 млн тонн по сравнению с прошлым годом, до 60,4 млн тонн, из-за уменьшения посевных площадей и недостаточно благоприятных погодных условий.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании "УкрАгроКонсалт", кандидат экономических наук Сергей Феофилов.

Феофилов отметил, что данная тенденция, наряду с недостаточно благоприятными погодными условиями, обусловят сокращение урожая зерна в 2017-2018 маркетинговом году до 60,4 млн тонн по сравнению с 64,2 млн тонн в прошлом году. "Вполне вероятно, что сокращение урожая не только на территории Украины, но и в других странах-экспортерах зерна приведёт к росту прибыльности выращивания и экспорта зерна", - добавил он.

Присутствующая на пресс-конференции эксперт масличного рынка компании "УкрАгроКонсалт" Юлия Гаркавенко сообщила, что в Украине ожидается продолжение роста валового сбора масличных культур, однако высокое предложение не означает падения внутренних цен на подсолнечник, рапс и сою в сезоне 2017-2018 годов.

Также она сообщила, что на мировом рынке наблюдается падение цен на подсолнечное масло на $30 - до $750 за тонну по сравнению с прошлым годом, в то время как цена на соевое масло снизилась лишь на $5 - до $732 за тонну.

Эксперт отметила, что украинское подсолнечное масло существенно недооценено на мировом рынке. По ее мнению, преодоление этой негативной тенденции возможно при осуществлении в стране крупного национального проекта по продвижению на мировой рынок подсолнечного масла как пищевого продукта премиум качества. Реализация такого проекта, добавила Гаркавенко, требует консолидации как участников рынка, так и государственной поддержки.

В Украине общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 млн га, что на 152 тыс. га превышает показатель прошлого года.

Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 млн га (включая 7,15 млн га под озимыми культурами).

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 млрд долл. против 4,2 млрд долл. годом ранее. Об этом сообщает УНИАН.