Супрун: Интерны провалили международный тест врачебной подготовки

05.07.2017, 16:05

Украинские интерны провалили международный тест врачебной подготовки USMLE. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"В этом году экзамен был двойным испытанием для интернов. Кроме стандартной части теста, которую в Украине составляют ежегодно, они должны были пройти международный субтест, основанный на стандартах оценки в США - экзамене USMLE (United States Medical Licensing Exam)", - сказала Супрун.

По ее словам, с украинской частью подавляющее большинство справилось.

"А вот результаты международного теста подтвердили настоящие проблемы нашего медицинского образования. Проходной балл 70,5 набрали лишь 3% интернов, что сдавали экзамен", - подчеркнула Супрун.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что тест USMLE должен пройти каждый врач в Соединенных Штатах, чтобы получить право заниматься врачебной деятельностью.

"Это означает, что сегодня между уровнем подготовки украинских выпускников медвузов и выпускников зарубежных университетов образовалась огромная пропасть", - сказала Супрун.

Супрун считает, что качественная медицина невозможна без надлежащей подготовки медработников.

"Поэтому мы настаиваем на установлении минимального проходного балла 150, запуске медицинской реформы, которая уничтожит взятки в медицинских университетах", - сказала Супрун. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.