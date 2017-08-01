Телевышка в Бахмутовке охватит часть неподконтрольных территорий

01.08.2017, 16:23

В Бахмутовке Луганской области начато строительство телевизионной вышки, которая частично охватит украинским вещанием временно неподконтрольные Украине территории.

Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова, передает пресс-служба ведомства.

Высота вышки составит 134 м, благодаря чему сигналом украинских телеканалов и радиостанций будут охвачены подконтрольные территории вплоть до линии разграничения, а также часть неподконтрольных территорий (Луганск, Алчевск).

Джапарова также сообщила, что за период с 2015 по 2017 год от иностранных партнеров получено более 60 передатчиков и одна телевышка. Для зоны АТО было выделено 57 FМ-радиочастот - треть радиочастотного ресурса Украины.

27 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подвел итоги конкурса на многоканальное вещание из Чонгара Херсонской области и определил пять телерадиокомпаний, которые начнут вещание на аннексированный Крым. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.