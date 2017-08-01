Украина договорилась с США о продлении ядерного сотрудничества

01.08.2017, 17:07

Руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Борис Столярчук подписал Соглашение о возобновлении действия соглашения между Госатомрегулирования и Комиссией ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (КЯР США) по обмену технической информацией и сотрудничества в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Госатомрегулирования.

"Обмен технической информацией между отечественным регулятором и КЯР США - очень важный для Украины, ведь способствовать развитию отечественной сферы ядерной безопасности. Способствовать этому и сотрудничество в рамках совместных научно-технических программ и проектов, организации обучения и обмена специалистами между Госатомрегулирования и американским регулятором", - отметил Борис Столярчук.

Первый раз Договоренность о сотрудничестве между Госатомрегулирования и КЯР США была подписана 10 апреля 2006 в городе Роквиль, штат Мэриленд (США), поправку к ней подписано - 21 сентября 2011 в Вене (Республика Австрия). Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".