Еврокомиссия отреагировала на высылку из Украины журналистов

31.08.2017, 16:29

Украина должна воздерживаться от ненужных ограничений свободы медиа. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич на брифинге, комментируя депортацию российской и двух испанских журналистов из Украины.

Она также подчеркнула, что знает об этих случаях и ожидает ответа СБУ на запрос Мининформполитики Украины.

"А что касается случая с российской журналисткой, я только подчеркну, что защита национальной безопасности и граждан должна быть обеспечена с полным уважением фундаментальных прав и свобод. Это включено в Европейскую конвенцию по правам человека", - заявила Косьянчич.

Она также добавила, что любые такие решения должны тщательно обдумываться, учитывая свободу выражения. "И мы ожидаем, что украинская власть будет воздерживаться от наложения ненужных ограничений свободы потока информации и медиа", - добавила представитель Еврокомиссии.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину письмо, в котором выразил обеспокоенность задержанием и высылкой из Украины иностранных, в том числе российских, журналистов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.