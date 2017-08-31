Венесуэла намерена предоставить гуманитарную помощь США в связи с последствиями урагана "Харви"

31.08.2017, 15:40

Венесуэла намерена предоставить гуманитарную помощь Соединенным Штатам в связи с последствиями урагана "Харви". Об этом в среду, 30 августа, заявил в эфире государственного телевидения своей страны венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса.

Сумма помощи составит 5 млн долларов США (порядка 4,2 млн евро). Средства будут предоставлены городским властям Хьюстона и других пострадавших регионов США компанией Citgo, принадлежащей венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA, который находится на грани дефолта. Штаб-квартира Citgo находится в Хьюстоне.

По словам Арреасы, фонд помощи для "строительства и восстановления жилого фонда" будет обеспечен за счет доли от продаж нефтеперерабатывающей компании Citgo. "Каждый гражданин США, который поедет на автозаправку и наполнит бак бензином Citgo, внесет свой вклад в восстановление пострадавших регионов", - заявил глава МИД Венесуэлы.

Министр также уточнил, что Каракас направил Вашингтону письмо с выражением солидарности, которым в распоряжение США предоставляется "все, что в настоящий момент может внести в качестве вклада "Боливарианская революция", будь то бригады спасателей или медиков. Ранее, 25 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций в отношении Каракаса.

В апреле стало известно, что холдинг Citgo - прямой владелец твердых активов Венесуэлы в США пожертвовал полмиллиона долларов на инаугурацию президента США Трампа.

В ноябре 2016 года в качестве залога за один из кредитов российского правительства Венесуэла предоставила 49,9 процента акций Citgo концерну "Роснефть". По оценкам экспертов, стоимость компании составляет порядка 8 млрд долларов, но она сама является должником. В случае банкротства Венесуэлы Citgo перейдет к "Роснефти", однако, вероятнее всего, она подпадет под действие санкций США. Об этом сообщает Deutsche Welle.