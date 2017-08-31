В Беларуси официально подтвердили въезд украинца Гриба в страну

31.08.2017, 16:35

Украинец Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского.

"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска Новая Гута в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", - сказал Бычковский.

Официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю.

28 августа 2017 офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что по факту исчезновения Гриба открыто уголовное производство. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.