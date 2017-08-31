В Брюсселе констатируют отсутствие подвижек на переговорах о Brexit

31.08.2017, 15:38

Прорыва в переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза не произошло. Брюссель и Лондон вновь не смогли достичь прогресса в результате уже третьего раунда переговоров по основным темам Brexit, сообщил в четверг, 31 августа, глава делегации ЕС Мишель Барнье.

"Стороны далеки от существенных подвижек в принципиально важных вопросах", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув, что такими темпами соблюсти график переговоров будет практически невозможно. В частности, намеченное на октябрь обсуждение модели будущих отношений Великобритании и ЕС не может начаться до урегулирования ключевых вопросов Brexit.

Ранее стороны договорились, что будут встречаться раз в месяц с июня по октябрь 2017 года. Первым предметом переговоров стала схема выхода Великобритании из ЕС, и только потом стороны намерены перейти к дискуссиям по поводу модели будущих отношений. Считается, что это поражение для британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, который хотел, чтобы одновременно обсуждались оба пакета тем - "развод" и будущий доступ Великобритании к единому европейскому рынку.

Изначально предполагалось, что переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза завершатся к концу 2017 года. Таким образом, осталось бы восемь месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, который запланирован на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения. Об этом сообщает Deutsche Welle.