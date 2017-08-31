Британия отказывается соблюдать финансовые обязательства ЕС относительно Украины после Brexit

31.08.2017, 16:49

Великобритания не хочет придерживаться финансовых обязательств в отношении третьих стран после выхода из состава Евросоюза, в том числе в отношении Украины, заявил главный переговорщик от Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, информирует "Европейская правда".

По его словам, на этой неделе стало понятно, что Британия не считает юридически обязательным придерживаться этих обязательств после выхода из ЕС.

"Британия дала понять, что их обязательства будут ограничены последним вкладом в бюджет ЕС до выхода из блока. Но мы до сих пор имеем обязательства перед третьими странами. Например, мы вместе гарантировали долгосрочные кредиты для Украины. Мы также вместе поддержали развитие Африки и Тихоокеанских стран через Европейский фонд развития.

Барнье также проинформировал, что страны ЕС обязались поддерживать проекты инновационных технологий и "зеленую" энергию до 2020 года, но Британия также не будет в них участвовать.

По его мнению, налогоплательщики 27 стран Европейского Союза не должны платить за обязательства, взятые 28 странами. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".