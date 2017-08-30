Волкер: Русскоязычные страдают только на подконтрольных силам РФ территориях Донбасса

30.08.2017, 15:44

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер уверен в том, что русскоязычные жители Украины страдают только на территории, находящейся под контролем сил РФ.

В интервью DW Волкер прокомментировал высказывания российской стороны о "свежих идеях и подходах" после его встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым.

Спецпредставитель Госдепа подтвердил, что недавняя встреча с Сурковым была очень конструктивной, но отметил, что по некоторым темам сторонам не удалось прийти к согласию.

"Прежде всего, нам удалось достичь согласия в том, что нынешнее положение дел не устраивает никого. Это плохо для России, плохо для Украины и для людей в Донбассе. И ситуация, вероятно, будет только ухудшаться. Поэтому здесь срочно нужно что-то менять", - сказал Волкер.

Он также добавил, что в сложившейся ситуации действительно нужен свежий подход касательно безопасности граждан на оккупированных территориях.

"Россия выразила озабоченность положением русскоязычного населения на востоке Украины. И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил", - подчеркнул американский дипломат.

По его словам, лучше было бы обеспечить безопасность населения без присутствия российских сил.

"Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе", - добавил Волкер.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Минске 21 августа. Встреча была посвящена украинскому вопросу. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".