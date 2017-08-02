Украина и Япония создают научные полигоны в зоне отчуждения

02.08.2017, 17:28

В Чернобыльской зоне отчуждения украинские и японские ученые создают исследовательские полигоны, чтобы изучать перенос радионуклидов водным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

27 июля зону отчуждения посетила делегация японских специалистов в области мониторинга окружающей среды из Института радиоэкологии Университета Фукусима (Япония).

Визит осуществлялся в рамках совместной украинский-японской научно- технической программы SATREPS и проекта "Улучшение радиационного контроля окружающей среды и законодательной базы экологической реабилитации радиоактивно загрязненных территорий".

Основная цель проекта - усиление технического уровня радиационного контроля и законодательной базы в Украине для экологического восстановления радиоактивно загрязненных территорий, мониторинг и моделирование нового районирования зоны отчуждения.

В ходе визита японские ученые встретились с руководством и специалистами ГСП "Экоцентр" и обсудили технические вопросы мониторинга малых водосборов зоны отчуждения.

Проводились совместные обследования участков, на которых по проекту будут исследоваться процессы миграции радионуклидов водным путем из загрязненных водосборов рек.

Работы по оборудованию исследовательских полигонов планируется начать через несколько месяцев.

1 августа, сотрудники Чернобыльской атомной электростанции приступили к первому этапу комплексных испытаний хранилища отработанного ядерного топлива No2 с имитаторами использованных тепловыделяющих сборок.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс о сдаче в аренду части сооружений Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.