Посол: Белорусские компании, поставляющие продукцию ОРДЛО, ждут санкции

02.08.2017, 17:36

В отношении белорусских компаний, которые поставляют продукцию боевикам в ОРДЛО, будут введены санкции, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

В интервью изданию "Белорусские новости" дипломат рассказал о том, что в случае подтверждения информации о сотрудничестве компаний Беларуси с боевиками, украинский рынок для них будет закрыт.

"Мы предупреждаем белорусскую сторону официально: если белорусские компании напрямую поставляют продукцию боевикам, то против них будут введены санкции. Причем, не только со стороны Украины: мы постараемся сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже", - сказал Кизим.

Посол отметил, что кондитерское предприятие "Коммунарка" является одним из первых претендентов на включение в черный список.

"Недавно телеканал "Белсат" опубликовал расследование по поводу поставок. Там, например, "Коммунарка" сказала, что напрямую работает с Донецком", - сказал Кизим.

По его словам, в случае подтверждения этих данных предприятие больше не сможет поставлять продукцию на территорию Украины.

Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что наличие товаров из Беларуси в ОРДЛО не всегда означает факт прямых поставок: "Иногда белорусские товары попадают туда через посредников, которые покупают белорусские товары у российских фирм". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".