Белый дом: Трамп не сообщил Путину об ужесточении санкций

03.08.2017, 09:42

Перед подписанием закона об ужесточении экономических санкций против государства-агрессора Российской Федерации президент США Дональд Трамп не общался с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом на брифинге вчера, 2 августа, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Нет", - лаконично ответила она на вопрос журналиста, разговаривал ли Трамп с Путиным перед тем, как подписать документ.

Она подчеркнула, что президент США поддерживает принцип оказания жесткого давления на режимы, позволяющие себе девиантное поведение на мировой арене, и что в этом вопросе на него никто не влиял.

Кроме того, в Вашингтоне по-прежнему не демонстрируют никакой практической реакции на решение Кремля якобы выслать из России 755 человек, занятых в американской дипломатической миссии.

Отвечая на вопрос представителя СМИ о том, есть ли у Белого дома что сказать на эту тему, спикер ответила: "Нет. Но когда будет, я дам вам знать".

7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге прошли переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На приветственной церемонии лидеры страны пожали руки. Через три недели после этого, 2 августа, Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. В Кремле заговорили о "торговой войне". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.