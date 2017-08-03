Совбез ООН проголосовал за усиление борьбы по предотвращению передачи оружия террористам

03.08.2017, 10:11

Совет безопасности ООН принял резолюцию по предотвращению получения оружия террористами. Она направлена на преодоление постоянной угрозы выработки, хранения, передачи, приобретения или использования оружия террористическими группами.

"Целью резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер по контролю над вооружениями, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях с целью прекращения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств", - сообщает пресс-служба Постоянного Представительства Украины при ООН.

"В ходе дальнейшего тематического брифинге Совет Безопасности обсудил текущие и новые угрозы и тенденции в этой сфере в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в частности 1373 (2001), 2195 (2014) и 2220 (2015), а также возможные пробелы в усилиях государств-членов по предотвращению приобретению оружия террористами", - сказано в сообщении.

Украинская делегация призвала международное сообщество усилить пограничный и экспортный контроль, ужесточить правила передачи вооружений, а также укрепить международное сотрудничество правоохранительных и разведывательных органов государств.

Отмечается, что в своем заявлении делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля, в частности правил передачи оружия, военной техники или чувствительных материалов, а также к укреплению сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов государств.

Во время обсуждения резолюции украинские дипломаты указали, что международный режим, призванный прекратить поставки оружия террористам, сталкивается с проблемой, когда государства, которые должны его соблюдать, на самом деле нарушают свои международные обязательства и обещания.

Украинская делегация на заседании Совбеза ООН напомнила, что террористические организации на Востоке Украины получают оружие из РФ.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".