Одобрена Концепция реформирования теплоэнергетики

19.08.2017, 11:23

Правительство одобрило Концепцию реализации государственной политики в сфере теплоснабжения. Ее цель - уменьшение потребления газа и других энергоресурсов для производства тепловой энергии, финансовое оздоровление отрасли и привлечение инвестиций, внедрение прозрачной эффективной системы расчетов между участниками рынка теплоэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кроме того, эта реформа впервые за годы независимости направлена на потребителя, который должен получить качественную услугу и уменьшить затраты на потребление энергоресурсов. Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко прокомментировал принятие на заседании КМУ Концепции реализации государственной политики в сфере теплоснабжения.

"Сегодняшняя ситуация на рынке теплоэнергетики не позволяет стимулировать капиталовложения и привлекать инвестиции. Национальные системы теплоснабжения, построенные в советское время, требуют глобальной перезагрузки. Внедрение Концепции позволит ввести оптимальное сочетание в пределах населенного пункта индивидуального, автономного и централизованного теплоснабжения, откроет шлюзы для инвестиций и в отрасль, решит проблемы взаимоотношений между участниками рынка, клиринговых расчетов, кассового разрыва, накопления долгов, даст возможность децентрализовать теплоснабжение", - отметил Геннадий Зубко.

Он подчеркнул, что Концепция имеет краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный план действий. Предусматривает следующие основные направления: - повышение технологического уровня систем теплоснабжения; - увеличение доли альтернативных источников энергии в производстве тепловой энергии; - обеспечение развития систем теплоснабжения на основе оптимального сочетания в пределах населенного пункта различных видов теплоснабжения (централизованного, автономного, индивидуального); - внедрение механизмов стимулирующего тарифообразования; - упрощение процедур реализации инвестиционных проектов; - переход на расчеты денежными средствами в части возмещения предприятиям предоставленных населению льгот и субсидий.

"Согласно Концепции доля альтернативных источников энергии при производстве тепловой энергии должна возрасти до 40% в 2035 году. Одно из направлений - уменьшить в стране потребление тепловой энергии до 60-20 кВт ∙ ч на квадратный метр в год. Предусмотрено уменьшение потерь тепловой энергии при производстве до 8% и транспортировке - до 10% ", - подчеркнул Г.Зубко.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".