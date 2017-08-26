В Украине отмечают День авиации

26.08.2017, 11:42

В Украине сегодня, 26 августа, отмечают День авиации - профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинских авиаторов с профессиональным праздником - Днем авиации Украины.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства. Благополучия, счастья и безоблачного вам неба над головой", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети "Фейсбук".

В свою очередь В.Гройсман в своем поздравлении отметил, что развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач украинского правительства. "Ведь это не только рост авиастроительного производства, но и наращивание транспортного потенциала и привлечение внешних инвестиций", - сказано в поздравлении премьера, обнародованном на сайте Кабмина.

Воздушное движение Украины охватывает 5 районов полетной информации общей площадью почти 730 тысяч квадратных километров. В Украине создана объединенная гражданско-военная система организации воздушного движения.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины располагают морскими авиационными бригадой и эскадрильей, а также морской вертолетной эскадрильей.

В Украине действует несколько летных школ и авиационных учебных заведений, среди которых Национальный Авиационный Университет, Национальный Аэрокосмический Университет, Международный Авиационный центр подготовки (IATC), Государственная летная академия Украины.

День авиации Украины установлен Указом Президента Украины No 305/93 от 16 августа 1993 года и отмечается в последнюю субботу августа.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".