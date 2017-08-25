Президент Украины и Министр обороны США обсудили вопросы укрепления военного сотрудничества

25.08.2017, 12:00

Президент Украины Петр Порошенко и Министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи обсудили вопросы углубления сотрудничества двух государств в оборонной сфере. Об этом П.Порошенко сказал во время общения с представителями СМИ в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы продолжили обсуждение и вопросы об оборонной помощи Украине, об укреплении существующего уровня военного сотрудничества", - сказал Президент.

Петр Порошенко выразил благодарность американским партнерам за эффективную военную помощь, которую Украина получала с первых минут агрессии. "Мы очень удовлетворены сотрудничеством по уровню подготовки украинских специалистов, помощью советниками в реформировании сектора обороны и безопасности", - также отметил он.

"Мы договорились о расширении этого сотрудничества и переведения его уже на оперативный уровень в рамках трансатлантического сотрудничества, в рамках трастовых фондов НАТО, сотрудничества в рамках противодействия киберпреступности и многих других позициях", - сообщил П.Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина добровольно отказалась от третьего в мире арсенала ядерного оружия, поэтому ожидает поддержку стран- партнеров в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Президент Украины поблагодарил Министра обороны США за визит и его участие в параде по случаю Дня независимости Украины, а также американских военных. "Это позиция настоящего друга Украины, за что я очень благодарен", - сказал он.

Джеймс Мэттис со своей стороны напомнил, что еще в июле Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США будут настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины и обеспечении безопасности всех ее граждан, независимо от национальности, этнического происхождения или религиозных убеждений.

"Мы в США обычно понимаем стратегические вызовы, которые возникают вместе с российской агрессией. Мы требуем соблюдения широко принятых международных норм для того, чтобы не нарушать состояние стабильности, созданное после Второй мировой войны", - подчеркнул Министр обороны США.

"Мы и далее обязуемся предоставлять вам помощь в ваших усилиях по защите вашей страны и народа Украины", - добавил он.

Джеймс Мэттис также выразил поддержку усилий Украины, направленных на реформирование оборонного сектора, сектора безопасности в соответствии с международными стандартами, благодаря чему ее Вооруженные Силы становятся более эффективными и лучше защитниками народа Украины.

"Мы ожидаем полной имплементации стандартов НАТО наряду с отпором, который дает (Украина) в рамках конфликта", - отметил Министр обороны.

"Существует 25-летняя история отношений между Украиной и НАТО на основе принципов общих ценностей. Мы надеемся на продолжение этого сотрудничества в свете вашей встречи с Президентом Трампом в Белом доме", - также отметил он.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".