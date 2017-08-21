Кабмин открыл диапазон 1800 МГц для внедрения в Украине радиотехнологии 4G

21.08.2017, 15:26

Правительство внесло изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

В частности, принято решение о гармонизации спектра для систем подвижной (мобильной) связи четвертого поколения в диапазоне 1800 МГц.

Открытие диапазона 1800 МГц для внедрения радиотехнологии 4G позволит стимулировать развитие отечественной сферы телекоммуникаций, цифровой экономики, будет способствовать повышению инвестиционного климата Украины.

Уже к концу текущего года предполагается проведение тендера на выдачу 4G- лицензий. Ожидаемые поступления в государственный бюджет составят минимум 3,975 млрд грн.

Внесенными в План изменениями также решается вопрос о гармонизации спектра устройств короткого радиуса действия (медицинские радиоимпланты, устройства для измерения уровня заполнения закрытых резервуаров, автомобильные радары безопасности дорожного движения и т.п.).

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".