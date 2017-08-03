В Японии правительство Абэ в полном составе подало в отставку

03.08.2017, 15:51

Сегодня, 3 августа, в Японии в полном составе подало в отставку правительство. Такое решение было принято накануне кадровых перемен в Кабмине для укрепления позиций Либерально-демократической партии.

Перемены инициировал премьер-министр Синдзо Абэ, пишет агентство Associated Press.

"Популярность Абэ пострадала от череды скандалов с кумовством и другими злоупотреблениями. На прошлой неделе протеже Абэ Томоми Инада ушла с поста министра обороны после раскрытия информации о том, что ведомство скрыло информацию о рисках, с которыми сталкиваются японские миротворческие войска в Южном Судане", - говорится в сообщении.

Ожидается, что серьезная встряска в кабинете не повлияет на внешнюю политику или экономику Японии.

На внеочередном заседании японского Кабмина все министры написали заявления. Подавшее в отставку правительство будет формально исполнять обязанности до второй половины дня, когда будет объявлен его новый состав.

Местные СМИ сообщают, что в новый Кабмин, вероятно, войдут многие ветераны правительства "в качестве публичных гарантий". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.