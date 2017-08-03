Маккейн: Путин и его режим должны заплатить за оккупацию Крыма

03.08.2017, 16:00

Президент РФ Владимир Путин и его режим должны заплатить цену за атаку на демократию, нарушение прав человека, оккупацию Крыма и дестабилизацию в Украине.

Об этом заявил сенатор Джон Маккейн после утверждения Трампом новых санкций против РФ.

"По этому вопросу национальной безопасности Конгресс действовал в духе национального единства, выполняя волю американского народа", - отметил Маккейн.

2 августа президент США поставил подпись под текстом закона о введении новых санкций против Российской Федерации, а также Ирана и Северной Кореи. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.