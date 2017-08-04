Послом США в НАТО стала экс-сенатор Кэй Бэйли Хатчинсон

04.08.2017, 15:37

Сенат США утвердил постоянным представителем страны при НАТО 74-летнюю Кэй Бэйли Хатчинсон, которая ранее пообещала противостоять российской агрессии в новой должности и поддержала ужесточение санкций против РФ.

Об этом сообщает The Texas Tribune.

Кандидатура экс-сенатора от штата Техас на должность посла в Альянсе была внесена президентом Дональдом Трампом в июне 2017 года.

В июле во время свидетельствования в Сенате Хатчинсон, в частности, заверила членов верхней палаты Конгресса в том, что она в своей новой роли будет противостоять агрессии России.

Также Хатчинсон тогда выразила мнение, что Кремль таки вмешивался в американские выборы в 2016-м, и отметила, что "Конгресс поступает правильно", вводя новые санкции против государства-агрессора.

Хатчинсон - член Республиканской партии, была сенатором от Техаса в 1993- 2013 годах.

В июне 2017 года Трамп впервые публично подтвердил готовность Вашингтона выполнять 5-ю статью Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена НАТО - это нападение на все страны Альянса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.