ЕС сегодня расширит санкции против РФ из-за скандала с Siemens

04.08.2017, 16:51

ЕС в пятницу, 4 августа, примет решение о расширении санкций против России из-за поставок турбин производства компании Siemens в аннексированный Крым. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters.

Государства ЕС имеют время до вечера пятницы на то, чтобы подать свои замечания к черному списку. Как сказали агентству двое дипломатов, скорее всего никаких препятствий не будет и решение будет принято.

Германия в июле предложила добавить еще четырех граждан России, включительно с представителями Министерства энергетики, в черный список. Кроме того, было предложено ввести санкции в отношении трех российских компаний, в том числе и тех, которые доставляли турбины на полуостров.

ЕС нужно единогласие в введении санкций, и по информации источника, по настоянию Италии одно из имен было изъято из списка лиц, против кого предлагаются санкции.

Концерн Siemens оценивает сокращение выручки в России от 100 до 200 млн евро после скандала с поставкой его турбин в оккупированный Крым.

Также сообщалось, что концерн Siemens будет настаивать на уголовном преследовании лиц, причастных к перемещению производимых компанией турбин в аннексирован Крым. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".