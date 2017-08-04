Евросоюз ввел санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

Евросоюз ввел санкции против троих россиян и трех компаний в связи с поставкой газовых турбин Siemens в Крым.
Под санкции попали замглавы минэнерго Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.
Ограничения введены против компаний "Технопромэкспорт", "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика" - партнеров Siemens в России.
Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в начале июля. Тогда агентство Рейтер сообщило о том, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens.
Это противоречит санкционному режиму в ЕС: после аннексии Крыма Россией в 2014 году поставлять на полуостров газовое оборудование запрещено.
Агентство опубликовало фотографии турбин в порту Севастополя. Крым не ваш: что известно о поставках турбин Siemens на полуостров Siemens разрывает контракты: что будет с Россией без немецких турбин?
Спустя неделю после скандала, совет директоров "Силовых машин" прекратил полномочия гендиректора Романа Филиппова.
О причинах увольнения Филиппова в сообщении ничего не говорилось. Сказано было только, что на заседании также обсудили избрание нового гендиректора компании.
Международное сообщество, включая страны ЕС, считает присоединение Крыма аннексией и настаивает на восстановлении контроля Украины над полуостровом. Об этом сообщает BBC Русская служба.