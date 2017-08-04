Суд в Турции отказался освободить немецкого правозащитника из СИЗО

04.08.2017, 18:00

Суд в Турции отклонил ходатайство адвоката немецкого правозащитника Петера Штойдтнера (Peter Steudtner) об освобождении из СИЗО.

Также под арестом остались коллега Штойдтнера из Швеции Али Гарави и еще шесть турецких правозащитников, арестованных вместе с немцем и шведкой. Об этом стало известно в пятницу, 4 августа, от адвокатов обвиняемых.

11-й уголовный суд Стамбула постановил, что имеющиеся улики "достаточно серьезны", чтобы держать обвиняемых под арестом до начала процесса. Петер Штойдтнер, Али Гарави, глава турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще несколько человек были задержаны 5 июля в Стамбуле во время семинара "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". Их обвиняют в поддержке неназванной террористической организации.

Ранее задержание Штойдтнера резко осудила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Глава правительства ФРГ потребовала немедленного освобождения правозащитника, посла Турции в ФРГ в связи с инцидентом вызвали в министерство иностранных дел в Берлине. Официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвал "абсурдными" обвинения и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции.

Под арестом в Турции также остается корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел (Deniz Y"ucel). В середине июля парламент этой страны продлил на три месяца режим чрезвычайного положения. Оно было введено после неудачной попытки госпереворота летом 2016 года. С этого момента в Турции задержано более 50 тысяч человек, а 150 тысяч чиновников, юристов, военных и полицейских потеряли свою работу. Об этом сообщает Deutsche Welle.