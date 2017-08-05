ФБР подозревает РФ в распространении фейков перед выборами в США

05.08.2017, 12:03

ФБР подозревает Россию в распространении фейковых новостей в день президентских выборов в США и накануне. Об этом сообщает CNN.

ФБР мониторило социальные сети и отметило большое количество фейковых новостей с различными теориями заговора, в частности во многих из них были неправдивые заявление о Хиллари Клинтон.

Некоторые аккаунты, которые распространяли такие новости, были зарубежными. В ФБР подозревают, что они участвовали в кампании РФ по дезинформации.

12 мая Трамп заявил, что хотел бы знать, вмешивалась ли Россия в американские президентские выборы, однако настаивает, что никакого сговора между ним и РФ не было. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.