В Каракасе начала работу Конституционная ассамблея

05.08.2017, 12:12

В столице Венесуэлы Каракасе начала работу Конституционная ассамблея, председателем которой избрана бывший министр иностранных дел Дельси Родригес.

Учредительное собрание провело первое заседание в здании парламента, где большинство принадлежит оппозиции. В числе его главных задач - защита и обновление конституции Венесуэлы. Это вызывает беспокойство оппозиции, которая опасается, что власти примут новую конституцию и распустят действующий парламент. В ближайшие дни она планирует новые масштабные акции протеста.

По официальным данным, в выборах Ассамблеи приняли участие более 8 миллионов человек. Оппозиция, которая бойкотировала выборы, считает эти цифры сильно завышенными. Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинения в подтасовках отверг.

О непризнании выборов в Ассамблею заявили многие страны мира. В их числе США и ближайшие соседи Венесуэлы - Перу, Аргентина и Колумбия. Об этом сообщает EuroNews.