Десять европейских стран ввели красный уровень опасности из-за жары

05.08.2017, 12:59

Десять европейских государств ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.

По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

В некоторых районах данных стран столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

По данным газеты Guardian, по меньшей мере, два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Об этом сообщает Сегодня.ua.