Власти США ужесточат правила получения виз

05.08.2017, 13:19

Администрация США намерена внести изменения в анкеты, заполняемые гражданами иностранных государств при подаче документов на получение американской визы.

В конце этой недели Госдепартамент официально подал заявку в Федеральную регистрационную службу США, попросив утвердить новую форму документа в качестве постоянной.

Впервые новый вариант анкеты был представлен в мае этого года. Он содержит дополнительные вопросы о данных всех когда-либо использовавшихся паспортов, сведения об аккаунтах в социальных сетях за последние пять лет, адреса электронной почты, номера телефонов, включая мобильные, а также полную биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса проживания, сведения о местах работы и всех зарубежных поездках.

Предоставление этой информации является добровольным, но нежелание отвечать на вопросы может привести к отказу в выдаче визы.

Новая форма анкеты была одобрена администрации в рамках кампании по ужесточению иммиграционной политики. В Госдепартаменте отказались сообщить, граждане каких стран должны будут предоставить консульским службам эту информацию. При этом в дипломатическом ведомстве пояснили, что всего в мире "серьезные подозрения" вызывают около 65 000 заявок на получение американских виз в год.

Во время избирательной кампании 2016 года Дональд Трамп неоднократно призывал пересмотреть правила въезда в США для обладателей и иммиграционных, и неимиграционных виз. После вступления в должность он подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Соединенные Штаты гражданам шести преимущественно мусульманских стран.

На этой неделе президент США представил новую инициативу, реализация которой сократит количество легальных иммигрантов, имеющих право въезда в страну, на 50 процентов в течении ближайших 10 лет.

После подачи заявки на утверждение новой формы документа, у Федеральной регистрационной службы есть 60 дней на то, чтобы рассмотреть возможные претензии общественности. Об этом сообщает "Голос Америки".