Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине

05.08.2017, 14:31

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов международной политики.

В частности, они "еще раз подтвердили важность имплементации минских соглашений всеми сторонами для достижения мирного урегулирования в Украине", сообщила пресс-служба Белого дома. Также президенты говорили о ситации в Сирии, КНДР, Венесуэле.

В августе должна состояться встреча на уровне политических советников президентов стран участниц "нормандской четверки". Это Украина, Франция, Германия, Россия. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".