В Украине из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта

07.08.2017, 10:30

В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены 93 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 93 населенных пунктов в 5 областях, в частности в Николаевской области - 39 населенных пунктов, в Одесской - 36 населенных пунктов, в Винницкой - 11 населенных пунктов, в Киевской - 4 населенных пункта, в Кировоградской - 3 населенных пункта.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".