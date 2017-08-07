Против расходов на жену Макрона собрали почти 200 тысяч подписей

07.08.2017, 15:47

Около 200 тысяч человек подписали онлайн-петицию против присвоения жене президента Франции Эмманюэля Макрона официального статуса первой леди страны и, как следствие, выделения на ее содержание средств госбюджета. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В петиции, размещенной на сайте Change.org две недели назад, содержится требование не выделять бюджетные средства на должность первой леди Франции, которую Макрон пообещал создать для своей супруги Брижит в ходе предвыборной кампании.

"У Брижит Макрон в настоящее время есть два или три помощника, а также два секретаря и два агента безопасности. Этого достаточно", - говорится в обращении.

Автор петиции, художник и общественный деятель Тьерри Поль Валетт также отмечает, что данный вопрос может быть решен путем референдума, но не по воле "одного человека", то есть президента.

По состоянию на 12:52 7 августа петиция собрала более 197 тысяч подписей из 200 тысяч необходимых. Она адресована самому Макрону, а также премьер- министру Франции Эдуару Филиппу.

14 июля 2017 года сообщалось, что президент США Дональд Трамп на неформальной встрече с Макроном, во время которой лидеров государств сопровождали их жены, озвучил по отношению к супруге французского президента неоднозначный комментарий.Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.