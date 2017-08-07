Правительство Британии отрицает свое согласие заплатить 40 млрд евро за Brexit

07.08.2017, 16:30

Британия не признает сообщений СМИ о том, что правительство готово заплатить 40 миллиардов евро, чтобы выйти из Евросоюза, сообщил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Британии Терезы Мей, информирует Reuters.

"Что касается этой цифры, то я не признаю ее", - заявил он.

"В письме Тереза Мей разъяснила, что статья 50 (процесс выхода из ЕС) предусматривает, что Великобритании и ЕС необходимо обсудить справедливое урегулирование как наших прав, так и обязательств как государств-членов ЕС"- отметил пресс-секретарь британского премьера.

Представитель Терезы Мей добавил, что ЕС обнародовал цифру в 60 миллиардов евро, в то время как Британия не указала, сколько она будет готова заплатить за выход из Евросоюза.

Как сообщалось ранее, издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что Великобритания готова выплатить порядка 40 млрд евро (около 47 млрд долларов) в рамках собственных финансовых обязательств для выхода из состава Евросоюза. По данным журналистов, конкретная сумма озвучивается впервые. ЕС оценивает сумму финансовых обязательств Великобритании в 60 млрд евро. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".