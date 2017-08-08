Украина выразила протест Польше из-за проекта нового польского паспорта

08.08.2017, 13:36

Украина вызвала в МИД посла Польши и вручила ему ноту протеста в связи с планами польских властей разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной во Львове.

Об этом в понедельник, 7 августа, сообщается на сайте украинского МИДа.

"Украина рассматривает такие намерения как недружественный шаг, что негативно влияет на развитие стратегического украино-польского партнерства", - сказано в заявлении ведомства. В МИДе таже добавили, что "Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов"", а "оценка исторических событий - дело историков".

Польша решила выпустить новые паспорта в 2018 году в честь столетия независимости. На сайте проекта по обновлению дизайна польского паспорта сказано, что на его страницах будут изображены места, личности и символы, связанные с историей страны. Какое именно изображение появится на обложке, решат граждане Польши посредством интернет-голосования.

Всего на выбор представлено 13 тем, в том числе и изображение часовни, которая стоит на кладбище защитников Львова. Там захоронены поляки, погибшие во время польско-украинской войны 1918-1919 годов. В Польше их называют "львовскими орлятами". Об этом сообщает Deutsche Welle.