Берлин направит на Украину спецпосланника по вопросам децентрализации

08.08.2017, 16:52

Правительство Германии направит бывшего премьер-министра Саксонии Георга Мильбрадта (Georg Milbradt) на Украину в качестве специального посланника по вопросам реформирования в сфере управления и децентрализации.

Мандат спецпосланника на Украине действителен в течение одного года, сообщил во вторник, 8 августа, представитель правительства ФРГ.

Специальный посланник будет направлен по приглашению президента Украины Петра Порошенко, адресованного всем странам G7. Работа Мильбрадта будет охватывает семь направлений, главное внимание будет уделяться эффективному управлению в правительстве и децентрализации. По словам представителя федерального правительства, Мильбрадт уже имеет значительный опыт в консультировании Украины в этих сферах.

Георг Мильбрадт является доктором экономических наук, возглавлял правительство Саксонии с 2002 по 2008 годы. Как сообщил накануне "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Украины Геннадия Зубко, посланник правительства Германии по вопросам децентрализации начнет работу на Украине уже в сентябре 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.