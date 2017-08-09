09.08.2017, 16:07

Катар упростил визовый режим с Украиной. Об этом сообщил представитель посольства Украины в Катаре.

"Действительно, сегодня утром появилась информация об упрощении Катаром визового режима с рядом стран, в том числе и с Украиной. По предварительной информации, граждане Украины по прибытию в международный аэропорт "Доха" должны иметь при себе как минимум 1 500 долларов наличными или на карте, а также необходимо иметь билет на дальнейшее перемещение путешествующего из Катара", - сказал собеседник агентства.

Представитель посольства подчеркнул, что некоторым странам Катар отменяет визы на 30 дней, некоторым на 2 недели, и официальные разъяснения об упрощении визового режима между 2 странами посольство получит от катарской стороны 9 августа.

По его словам, предварительно можно сказать, что украинцы могут посещать Катар без виз на протяжении 1-2 недели.

По данным средств массовой информации, Катар упростил визовый режим с 80 странами, гражданам которых будет достаточно предъявить действительный паспорт, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

При этом граждане 33 стран будут иметь право находиться на территории Катара без визы 90 дней в течение 180, граждане еще 47 стран - в течение 30 дней.

Украина ведет активные переговоры относительно безвизового режима со странами Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Персидского залива. Об этом сообщают Подробности.ua.