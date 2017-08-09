ЕС возвращает квоту на импорт кукурузы и ржи

09.08.2017, 16:36

Европейский союз (ЕС) впервые за три последних года ввел пошлину на импорт кукурузы, ржи и сорго.

Согласно сообщению на официальном сайте Еврокомиссии, с 8 августа будет взиматься пошлина в размере €5,16 за тонну импортной кукурузы, ржи и сорго.

Таким образом ЕС отреагировал на ситуацию на мировом рынке кукурузы, где ожидается рекордный урожай кукурузы. Это приведет к снижению цен и расширению спроса, указывает Еврокомиссия.

С ноября 2014 года квота на импорт кукурузы в ЕС была нулевой. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.