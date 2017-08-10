Над Вашингтоном пролетел российский самолет наблюдения

10.08.2017, 10:32

9 августа российский самолет провел наблюдательный полет над зданиями Капитолия, Центрального разведывательного управления и Пентагона в Вашингтоне. Как сообщает "Радио Свобода" это случилось после того как оборонное ведомство США санкционировало такие действия.

Полет, который взбудоражил средства массовой информации и политические круги США, является частью давней программы наблюдения по договору об открытом небе, что позволяет обеим странам пролеты невооруженных наблюдательных самолетов над территорией друг друга.

Сообщается, что, кроме пролета над Вашингтоном, российский самолет Tу-154M должен был пролететь над Бедминстером в штате Нью-Джерси, где отдыхает президент Дональд Трамп, а также над президентской резиденцией в Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

Представитель Пентагона Дэн Ґефни заявил, что не может пока подтвердить путь самолета до окончания его миссии.

Кроме России и США, еще 32 государства подписали договор, направленный на содействие прозрачности военной деятельности, уменьшение недоверия и недоразумений и содействие мониторингу соглашений о контроле над вооружениями.

Как сообщалось ранее, иранский беспилотник сблизился с американским истребителем на расстояние 31 м. Инцидент произошел в то время, когда истребитель ВМС США готовился сесть на авианосец в Персидском заливе. Американская сторона оценивает действия иранских ВВС как "небезопасные и непрофессиональные". Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".