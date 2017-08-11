В США надеются решить проблему с КНДР дипломатическим путем

11.08.2017, 16:02

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются мнения, что конфликт с КНДР нужно решать дипломатическим путем.

Он назвал военное решение проблемы "катастрофическим", в то время как дипломатический подход приносит свои плоды.

Эти слова прозвучали на фоне резких заявлений как со стороны США, так и со стороны Северной Кореи.

Перед этим американский президент Дональд Трамп предупредил руководство Северной Кореи, что в случае любых действий, направленных против Соединенных Штатов, КНДР придется "очень, очень нервничать".

"Северной Корее лучше бы взяться за ум, иначе она столкнется с такими проблемами, с которыми немногие страны сталкивались ранее", - добавил Трамп.

Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

При этом, выступая в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, Трамп заявил, что США всегда готовы рассмотреть возможность переговоров.

Словесная война между США и КНДР вспыхнула с новой силой во вторник с подачи Трампа, неожиданно пообещавшего обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что они могут достичь территории США.

Эксперты говорят, что большинство северокорейских ракет имеют крайне низкую точность и не могут попасть в цель.

На прошлой неделе Совбез ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция, принятая по инициативе Вашингтона, - ответ международного сообщества на запуски Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

По подсчетам американской стороны, полное выполнение новых ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов, в три раза. Об этом сообщает BBC Украинская служба.