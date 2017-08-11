Заявление МИД Украины относительно обострения ситуации вокруг КНДР

11.08.2017, 16:30

МИД Украины выражает обеспокоенность по поводу агрессивных заявлений и планов КНДР относительно запуска баллистических ракет по целям в районе острова Гуам.

По мнению украинской стороны, такие действия Пхеньяна углубляют опасность военного конфликта в регионе Восточной Азии и угрожают международному миру и безопасности.

В этой связи МИД Украины призывает официальный Пхеньян к неукоснительному выполнению ранее принятых СБ ООН резолюций, в частности, резолюции 2371 (2017).

Инф. Пресс-службы Министерства иностранных дел.