Турция отказалась поддержать новые санкции против России

11.08.2017, 17:28

Турция не одобряет санкции, введенные ЕС против России за аннексию украинского Крыма. Об этом в интервью изданию Tuerkiye 11 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, именно поэтому Турция не присоединились к санкциям против России.

"Как вы можете увидеть сегодня, Россия и США пытаются вводить санкции друг против друга. ЕС размышляет о мерах против США на основании того, что санкции также на них повлияют. А мы попробуем решить проблемы через диалог, чтобы ничто не помешало нашей экономике", - подчеркнул Чавушоглу.

Как известно, с 2014 года РФ находится под санкциями ЕС из-за аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

В феврале этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу настаивал, что несмотря на потепление в отношениях с Россией у них остаются различия по принципиальным вопросам.

"Россия - наш торговый партнер, у нас много совместных проектов, но это не означает, что мы во всем согласны с Россией (...) Еще до инцидента (со сбитым российским самолетом в 2015 году -ЕП) у нас были проблемы (в отношениях с РФ), связанные с Крымом. Мы не приняли аннексию Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются", - заявлял Чавушоглу.

2 августа Трамп подписал закон о введении новых санкций против России. Об этом сообщают "Українські Новини".