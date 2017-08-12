ЕС собирает экстренное заседание из-за ситуации вокруг КНДР

12.08.2017, 12:19

Евросоюз созывает экстренное заседание Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности из-за ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщается на сайте ЕС.

Заседание на 14 августа созвала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Решение о внеочередной встрече было принято в результате переговоров на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с министрами иностранных дел Южной Кореи, Китая, России, Австралии, госсекретарем США и другими.

10 августа Европейский Союз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, в том числе государственного внешнеторгового банка КНДР. 5 августа Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи из-за развития ее ракетной программы.

Ранее Северная Корея сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.