ЕС собирает экстренное заседание из-за ситуации вокруг КНДР

Евросоюз созывает экстренное заседание Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности из-за ситуации вокруг КНДР. Об этом сообщается на сайте ЕС.
Заседание на 14 августа созвала Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Решение о внеочередной встрече было принято в результате переговоров на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии с министрами иностранных дел Южной Кореи, Китая, России, Австралии, госсекретарем США и другими.
10 августа Европейский Союз ввел санкции против девяти лиц и четырех организаций, в том числе государственного внешнеторгового банка КНДР. 5 августа Совет безопасности ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Северной Кореи из-за развития ее ракетной программы.
Ранее Северная Корея сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.