Государственное космическое агентство Украины опровергло информацию о передаче ракетных технологий КНДР

15.08.2017, 10:46

В Государственном космическом агентстве Украины (ГКАУ) акцентируют на строгом соблюдении украинской космической отраслью требований Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и подчеркивают: любые обвинения в передаче украинскими предприятиями ракетных технологий КНДР необоснованны.

"Любые обвинения в передаче субъектами космической деятельности Украины товаров или технологий в Корейскую Народную Демократическую Республику, которые способствовали бы развитию баллистических программ, являются абсолютно безосновательными", - сказано в заявлении, размещенном на сайте ГКАУ.

Подчеркивается, что со дня своей независимости Украина четко определила приверженность к миру и разоружению, отказавшись от ядреного оружия, стратегических ракетных вооружений и стратегической военной авиации. Также отмечается, что Украина соблюдает свои международные обязательства по мирному использованию и изучению космического пространства.

"Политика Украины направлена на строгое соблюдение всех международных обязательств, взятых на себя, в частности, в рамках Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). При этом, в рамках сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях Украина не нарушала и не нарушает ли требований Руководства РКРТ", - заявили в ведомстве.

Также в Госкосмосе отметили, что сегодня Украина не реализует ни одного космического проекта с государствами, не являющимися членами РКРТ, который предусматривает передачу товаров категории I.

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" также опровергает информацию о возможной причастности предприятия к развитию ракетных технологий в Корейской Народно-Демократической республике.

Информацию о том, что успех ракетной программы КНДР стал возможен не в последнюю очередь якобы благодаря покупке двигателей с "украинского завода с историческими связями с Россией" опроверг также секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на мнение экспертов сообщило о возможной связи украинского предприятия к развитию ракетных технологий в Северной Корее.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".