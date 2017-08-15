Топ-руководители покидают Трампа из-за событий в Вирджинии

15.08.2017, 16:51

Еще два топ-руководителя подали в отставку из Американского промышленного совета при президенте США из-за событий в Шарлоттсвилле.

Совет покинут руководитель компании Intel Брайан Кржанич и глава компании по производству спортивной одежды Under Armour Кевин Планк. Ранее из совета ушел глава фармацевтической компании Кен Фрейзер.

В субботу в протестах ультраправых и их оппонентов в Вирджинии погибла женщина. Еще 19 человек получили ранения.

После этого инцидента Дональда Трампа раскритиковали среди как демократов, так и республиканцев за его комментарии по поводу столкновений. Тогда президент США осудил насилие "со стороны обеих сторон" протеста, при этом выделив ультраправых.

После давления общественности Дональд Трамп выступил против расистского насилия в Шарлоттсвилле. "Расизм - это зло, и те, кто совершает насилие во имя него, - преступники и бандиты", - заявил президент.

В понедельник руководитель Under Armour осудил расизм. "Мы расстроены событиями в Шарлоттсвилле. В этом мире нет места расизму и дискриминации. Мы выбираем любовь и единство", - написал Кевин Планк в Twitter.

Десять часов спустя в Twitter компании он сообщил о том, что уходит из совещательного органа.

Вскоре о своем выходе из Американского промышленного совета заявил и Брайан Кржанич. В блоге на сайте Intel он объяснил свои действия тем, что "политика и политические программы отошли от важной миссии восстановления американской производственной базы".

Оба руководителя ранее были сторонниками Дональда Трампа.

Другие руководители компаний ранее также покинули президентский консультативный совет, выступая против политики Трампа.

Бывший исполнительный директор Uber Трэвис Калачик ушел из Делового консультативного совета в феврале из-за иммиграционной политики администрации Трампа.Трамп хочет выйти из Парижского соглашения по климату - СМИ

Исполнительный директор Tesla Маск и исполнительный директор Walt Disney Роберт Игер покинули Президентский стратегический и политический форум в июне, после того, как Дональд Трамп заявил, что выйдет из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает BBC Украинская служба.