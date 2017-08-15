Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами на возможные санкции

15.08.2017, 17:01

КНР готова принять ответные меры против Соединенных Штатов, если расследование в отношении Пекина по обвинениям в незаконном использовании технологий и нарушении прав США на интеллектуальную собственность приведет к санкциям.

Китай не намерен "сидеть и наблюдать", - подчеркивается в заявлении китайского министерства торговли, распространенном во вторник, 15 августа.

"Если США не будут уважать сложившиеся правила международной торговли и примет меры, оказывающие негативное влияние на экономические и торговые отношения, Китай не будет просто наблюдать за этим, он отреагирует действиями для защиты своих легитимных прав и интересов", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить ситуацию с нарушением Китаем прав на интеллектуальную собственность. В случае если тот признает наличие таких нарушений, будет начато формальное расследование и приняты защитные меры: в частности, могут быть повышены таможенные тарифы на китайские товары.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что "очень разочарован в Китае". "Наши неумные бывшие лидеры позволили китайцам зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на торговле, а Пекин в ситуации с Северной Кореей не сделал для нас ничего", - написал американский президент 29 июля в Twitter. Он добавил, что "не позволит этому продолжаться" и выразил уверенность, что "Китай легко бы решил эту проблему".

По мнению Вашингтона, несмотря на поддержку в вопросе санкций против Пхеньяна, Пекин не предпринимает достаточных усилий для оказания давления на КНДР. При этом ряд сторонников жесткой политической линии в окружении Трампа подталкивают его к более решительным мерам в отношении Пекина, отмечает интернет-издание Politico. Об этом сообщает Deutsche Welle.