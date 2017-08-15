Меркель против лишения выплат странам ЕС за отказ от мигрантов

15.08.2017, 17:50

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась связывать распределение беженцев в странах Европы с вопросом их финансирования из бюджета Евросоюза. Об этом сообщает издание EUobserver.

Чехия, Венгрия, Польша и Словакия блокируют распределение беженцев по обязательным квотам ЕС, из-за чего Греция и Италия переживают миграционный кризис.

Оппонент Меркель на выборах, представитель левоцентристской партии СДПГ Мартин Шульц, призвал сокращать выплату средств ЕС для стран, которые отказываются принимать необходимое количество мигрантов.

Однако канцлер заявила, что хотела бы продолжить переговоры с этими странами вместо введения санкций против них.

Меркель также добавила, что не нужно допускать повторения ситуации 2015-го, когда 890 000 беженцев приехали в Германию в течение одного года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.