Павел Климкин провел встречу с Послом Нидерландов Кейсом Кломпенхаувером

16.08.2017, 10:59

"Cопереживание и солидарность граждан Украины с нидерландским народом относительно трагедии рейса МН-17 навсегда останутся в моей памяти", - заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер в связи с завершением его дипломатической миссии в Украине. Об этом сообщает пресс-службы Министерства иностранных дел.

Собеседники выразили уверенность, что сбившие самолет рейса МН-17 будут привлечены к ответственности, а украинско-нидерландское сотрудничество в этой связи чрезвычайно важно.

Во время беседы констатировалось, что трагедия МН-17, как и нидерландский референдум по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, стали серьезными испытаниями в двусторонних отношениях, которые были выдержаны в духе дружбы и взаимного доверия между двумя народами.

Посол Нидерландов отметил прогресс реформ в Украине, а также то, что во время выполнения своей миссии в нашей стране он стал свидетелем укрепления и возмужания украинской нации.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".