МИД направил России ноту для выяснения обстоятельств задержания в Крыму украинца Лимешко

16.08.2017, 18:03

Министерство иностранных дел направило России ноту для выяснения обстоятельств задержания Федеральной службой безопасности России в аннексированном Крыму гражданина Украины Геннадия Лимешко по подозрению в подготовке диверсий.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер МИДа Марьяна Беца.

"Как только нам стало известно о задержании нашего гражданина Лимешко на территории оккупированного Крыма, МИД сразу направил ноту российской стороне с требованием предоставить всю информацию, факты, обстоятельства задержания, что инкриминируют нашему гражданину, с целью дальнейшей помощи", - сказала Беца.

По ее словам, поскольку Украина не имеет в Крыму дипломатических и консульских учреждений, так как это суверенная территория Украины, которая временно оккупирована, получить какую-либо информацию о Лимешко, была ли ему предоставлена правовая помощь и прочее, достаточно сложно. Об этом сообщают "Українські Новини".