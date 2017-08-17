В Великобритании пересмотрят решение об остановке Биг Бена

17.08.2017, 18:13

В Великобритании парламентарии обещали пересмотреть планы по закрытию Биг Бена на четырех лет после того, как политики подвергли критике длительное молчание колокола. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Когда в прошлом году был объявлен ремонт, официальные лица заявили, что колокол в башне часов парламента будет отключен на несколько месяцев. Но на этой неделе они сказали, что пауза продлится до 2021 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала неправильным то, что Биг Бен будет молчать четыре года.

14 августа 2017 года стало известно, что куранты на башне Биг Бен замолчат до 2021-го. В парламенте настояли, что молчание часов необходимо для здоровья и безопасности работников, занимающихся восстановлением башни Елизаветы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.