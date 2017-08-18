В Испании разыскивают главного подозреваемого

18.08.2017, 17:25

В Испании ведется общенациональный розыск подозреваемого в совершении теракта в Барселоне в четверг, 17 августа.

Испанские СМИ назвали его имя - это 18-летний Мусса Убакир.

Полиция сообщила, что в городе Камбрилс застрелены пятеро подозреваемых, совершивших второе нападение с применением транспортного средства.

13 человек погибли, а еще 88 были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Нападение произошло через считанные часы после теракта в Барселоне, где фургон сбил десятки пешеходов в популярном центральном квартале Рамбла.

По словам полиции, подозреваемые были связаны с нападением в Барселоне, ответственность за которое взяло на себя так называемое "Исламское государство".

Премьер-министр Испании Мариано Рахой осудил это, по его словам, "джихадистское нападение". Он объявил трехдневный национальный траур и минуту молчания в полдень в пятницу, 18 августа.

Так называемая "Исламское государство" заявила о своей причастности к нападению фургона в районе Рамбла. В заявлении, которое передала агентство джихадистов Amaq, сказано, что нападение совершили "солдаты Исламского государства". Никаких доказательств или деталей этих заявлений в сообщении не указано. Об этом сообщает BBC Украинская служба.