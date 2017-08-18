Эксперт SIPRI:ООН проверит информацию о двигателях для КНДР

18.08.2017, 18:37

Старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Виземан уверен, что ООН будет расследовать информацию о возможных поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Об этом Виземан сказал в интервью Deutsche Welle.

"Конечно, ООН это будет расследовать, поскольку после введения санкций в отношении КНДР в ООН была создана группа экспертов, которая имеет мандат на то, чтобы проверять, соблюдаются ли санкции. И если существуют обвинения, что санкции нарушаются, то расследовать такие случаи - это их обязанность. Они могут поехать в страны, которые фигурируют в этих обвинениях, и требовать от них помочь им. это их задача - проверить правдивость таких обвинений. И если это является правдой - тогда выяснить, каким образом это стало возможным и каким образом это предотвратить. Но в итоге, мы бы все хотели видеть вывод соответствующей группы экспертов ООН, который, я уверен, будет представлен", - сказал Виземан.

Также он рассказал, что будет в случае, если выяснится, что в КНДР действительно каким-то образом попали ракетные двигатели украинского или российского происхождения.

"Все зависит от того, каким образом оборудование попало в КНДР, если оно туда действительно попало из этих стран. Возможен вариант, когда другие страны придут к выводу, что, например, Украина имеет определенные проблемы, и в этом нет вины правительства. Например, что существует проблема с контролем над экспортом, которую можно решить оказанием поддержки Киеву в виде оборудования, средств, обучение персонала, увеличения международного сотрудничества. И это было бы положительной вещью", - отмечает эксперт.

Но также, по мнению, Виземана, возможно введение санкций.

"Может быть выяснено, что украинцы или россияне каким-то образом или связаны с торговлей с КНДР, или пытаются ее скрыть. И тогда возможны санкции против страны, которая нарушает правила или не помогает в расследовании. Но все это зависит от результатов расследования. Однако, если выяснится, что состоялась продажа через "черный рынок", который стал следствием недостаточного контроля над экспортом, в таком случае, по моему мнению, более вероятна международная помощь", - сказал Виземан.

Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг поставку каких-либо ракет или военных технологий из Украины в Северную Корею. Позднее это же сделали на заводе Южмаши Государственном космическом агентстве. Публикации в зарубежных СМИ на Южмаше и в Мининформполитики считают провокацией и кампанией дискредитации Украины со стороны российских спецслужб.

Порошенко поручил экспертам под председательством Секретаря СНБО проверить опубликованную в New York Times информацию.

США приветствовали подход Украины к разрешению этой проблемы. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.